Sözcü'nün haberine göre, keyfi yerinde olan Müftüoğlu’na kendisi gibi mide küçültme operasyonu geçiren Denize Seki’yi eleştiren manken Ebru Şallı soruldu.

"MANTIKLI BİR ŞEY SÖYLEDİ"

Şallı’nın Seki için, ”Ameliyat olması korkutucu. Asla desteklemiyorum.” sözleri hatırlatılınca şarkıcı, "Ebru son derece sporunu yapabilen sağlıklı yaşayan birisi. Ama hepimiz aynı iradeyi gösteremiyoruz. Kendisi yaşam biçimi olarak bunu seçti ve meslek haline de getirdi. Mesela bana zor bir yoldu. Denizin üzerine gittiğini düşünmüyorum. Mantıklı bir şey söyledi. Benim bunu yaptırmam gerekiyordu.” dedi.



EBRU ŞALLI: ASLA DESTEKLEMİYORUM

Geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe katılan Ebru Şallı, avokado yiyerek fit kaldığını söylemişti.

“Avokado çok ucuzladı, tezgâha düştü, bol bol yiyin. Yarısını yiyin, yarısını ezin, balla yüzünüze sürün” diyen Şallı, Deniz Seki’nin mide operasyonu geçirmesiyle ilgili kendisine yöneltilen soruya ise şöyle yanıt vermişti:

“Korkutucu. Asla desteklemiyorum. Evladım ya da bir yakınım istese izin vermem. Hayatınızı düzene sokup geç de olsa öyle kilo verin.”

Geçtiğimiz haftalarda tüp mide ameliyatı olan Deniz Seki, “Sekiz günde 7 kilo verdim” açıklaması yapmıştı.