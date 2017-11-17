Facebook bir zamanların en sevilmeyen özelliğini kaldırıyor

FarmVille ve Bejeweled gibi oyunları oynayanların Facebook'taki arkadaşlarına sık sık gönderdikleri oyun ve uygulama davetleri en nihayetinde tarih oluyor. Birçok kullanıcının hâlihazırda engellediği bu davetler, bir zamanlar Facebook’un büyüme stratejisinde kritik bir rol oynuyordu.

Facebook üzerinden oynanan oyunların ve kullanılan uygulamaların davetleri birden kesilmeyecek. Facebook ekibi, bu özelliği kademeli olarak azaltacaklarını ve 6 Şubat 2018 tarihinde tamamen bitirileceğini belirtti. Bu tarihten itibaren, arkadaşlarınızın hasatlarını sulamanız için ya da can kazanmak için size davetler gönderemeyecekler.

Facebook aynı zamanda, web sayfalarına ve uygulamalara eklenen ‘Beğen’ tuşunu da kaldırıyor. Bir Facebook içeriğini beğenmek için artık sosyal ağa girmek zorunlu olacak.

Sosyal ağ iki özelliğin daha tarihe karışacağını duyurdu. İnsanları arkadaş olarak eklemeden takip etmeye olanak tanıyan Takip Et tuşu ve Facebook yorumlarının farklı sitelerde görüntülenmesini sağlayan aynalama özelliği de kullanım dışı bırakılıyor.

facebook

uygulama

OYUN

davet

yenilik

güncelleme