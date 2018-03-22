Mark Zuckerberg, on milyonlarca Facebook kullanıcısının bilgilerinin politik danışmanlık şirketi tarafından kullanıldığı gizlilik ihlalinde “hatalar yaptıklarını” kabul etti.

Cambridge Analytica (CA) isimli şirket tarafından geliştirilen bir kişilik testi uygulaması, 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini politik müşterileri için kullanmakla suçlanıyor.

Hafta başında eski bir CA çalışanı tarafından ortaya çıkarılan skandal sonrasında, Mark Zuckerberg sessiz kalmakla suçlanmıştı. Christopher Wylie isimli eski çalışan, CA’nın 50 milyon kullanıcının verilerini 2016 ABD Başkanlık Seçimleri’nin sonuçlarını etkilemek için kullandığını iddia etmişti.

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Sessizliğini bozan Mark Zuckerberg, önce Facebook’tan bir açıklama yaptı, ardından da birçok büyük yayın kuruluşuna röportajlar verdi.

CNN televizyonuna konuşan Facebook’un patronu, skandaldan ötürü “gerçekten üzgün” olduğunu söyledi ve gizlilik ihlalinde bulunan uygulamalara karşı yaptırımları sertleştireceklerinin sözünü verdi.

Zuckerberg ayrıca, CA skandalıyla ilgili ABD Kongresi’nde ifade vermekten mutluluk duyacağını belirtti.

Facebook’tan yaptığı açıklamada, uygulamaların kullanıcı verilerini toplamasını zorlaştıracaklarını söyleyen Zuckerberg, “Verilerinizi korumak bizim sorumluluğumuz. Eğer bunu yapamıyorsak, size hizmet etmeyi de hak etmiyoruz.” dedi.

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Zuckerberg, söz konusu olayın 2014 yılında yaşandığını ve aynı yıl Facebook’un uygulamaların kullanıcı verilerine erişimini büyük ölçüde sınırlandırdığına dikkat çekti.

Dünyanın en büyük sosyal ağının patronu ayrıca şüpheli davranışlar gösteren tüm uygulamaların inceleneceğini ve gizlilik kurallarını ihlal eden tüm geliştiricilerin platformdan yasaklanacağını söyledi.