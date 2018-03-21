2016 ABD Başkanlık Seçimleri’nde Donald Trump’ın kampanyası için çalışan Cambridge Analytica (CA) isimli politik danışmanlık şirketi, Facebook kullanıcılarına sunulan bir kişilik testinden elde ettikleri verileri seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla gerçekleştirdiği dijital manipülasyon çalışmalarında kullandı. Facebook’a bir haftada 50 milyar dolar değer kaybettiren skandal, CA’nın eski bir çalışanı tarafından ortaya çıkarıldı.

Habertürk Teknoloji’den Cem Sünbül, Facebook - Cambridge Analytica veri skandalı hakkında merak edilenleri Habertürk TV’de anlattı:

NELER OLMUŞTU?

1. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında çalışan danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini izinsiz şekilde topladığı ortaya çıktı. Skandalı ortaya çıkaran Christopher Wylie, Facebook ve Instagram’da yasaklandı.

'FACEBOOK’U SİLİN' ÇAĞRISI!

2. Dünyanın dört bir yanından insanlar, skandalın ortaya çıkmasının ardından #deletefacebook kampanyasıyla kullanıcıları Facebook hesaplarını silmeye davet etti. Bunlara Facebook’un 19 milyar dolara satın aldığı WhatsApp’ın kurucusu Brian Acton da katıldı.

ZUCKERBERG FAZLA MESAİDE: SKANDAL YÜZÜNDEN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR!

3. Facebook, suçlunun Cambridge Analytica ve onun için kullanıcı verilerini toplayan This is Your Digital Life uygulamasının yaratıcısı Dr. Aleksandr Kogan olduğunu, Mark Zuckerberg ve ekibinin söz konusu skandal yüzünden gece gündüz çalıştığını açıkladı.

4. Cambridge Analytica'nın Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Nix’in izinsiz toplanan kullanıcı verilerini kullanarak Donald Trump’a seçimi kazandırdıklarını söylediği bir gizli çekim video ortaya çıktı. Nix görevden alındı.

5. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Facebook’un 50 milyon kullanıcı verisini Cambridge Analytica’ya kasıtlı sunduğu şüpheleri doğrultusunda şirket hakkında soruşturma başlattı. Şirkete verilebilecek para cezasının 2 trilyon dolara kadar çıkabileceği belirtildi.

6. Skandalın ortaya çıkmasıyla Facebook bir hafta içerisinde 50 milyar dolar değer kaybetti. Facebook'un düşüşünü, diğer teknoloji ve sosyal medya şirketlerinin hisselerinde yaşanan kayıplar takip etti.

7. Facebook tarafından suçlanan This is Your Digital Life uygulamasının yaratıcısı Dr. Aleksandr Kogan, CA ve Facebook’un kendisini günah keçisi olarak öne sürdüklerini söyledi. Dr. Kogan, olayın perde arkasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

8. Dünyanın dört bir yanından Facebook kullanıcıları hesaplarını kapatmaya başladı. Eğer Facebook kullanmaya devam ediyorsanız, yukarıdaki rehberden bilgilerinizi nasıl güvende tutacağınızı öğrenebilirsiniz.