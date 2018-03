Cambridge Analytica isimli politik danışmanlık şirketinin Facebook kullanıcıları tasarlattığı kişilik testinin topladığı 50 milyon kullanıcıya ait verilerin politik manipülasyon amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı.

2014 yılında bu uygulamayı Cambridge Analytica için tasarlayan kişi olan Dr. Aleksandr Kogan, söz konusu verilerin 2016 Başkanlık Seçimleri’nde Donald Trump lehine kullanılacağı bilgisinin kendisiyle paylaşılmadığını açıkladı.

Facebook, This is Your Digital Life isimli testi yaratan psikoloji profesörünü suçlamış ve veri politikasını ihlal ettiğini duyurmuştu.

Kişilik testini çözen 270.000 kişinin yanı sıra, bu kişilerin Facebook arkadaşlarının herkese açık verilerinin de Cambridge Analtyica tarafından toplandığı belirtiliyor.

Dr. Aleksandr Kogan, söz konusu test uygulamasının Cambridge Analytica tarafından proje bazlı olarak kendilerinden istendiğini ve talep edilen özelliklerin yasal olduğuna dair kendilerine teminat verildiğini söyledi.

Testin genel davranış meyillerini saptamak için tasarlandığını söyleyen Kogan, “yaptığım tek hata yeterince soru sormamaktı” diye ekliyor.

Hem Facebook hem de Cambridge Analytica, veri skandalında herhangi bir suçları olduğunu kabul etmiyor. Ancak Cambridge Analytica CEO’su Alexander Nix’in gizli kamerayla çekilmiş görüntülerinde 2016 seçimlerinde Trump’ın üç eyalette 40 bin oyla galip çıkmasını sağlayan şeyin yürüttükleri dijital kampanyalar olduğunu söylediği görülüyor.