Amerikalı üç Facebook Messenger kullanıcısı, Facebook’un akıllı telefonlarındaki arama ve mesajları kaydederek gizliliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle sosyal ağa dava açtı.

Avukatlar, ABD’nin California eyaletinde açılan davanın toplu dava statüsü kazanmasını ve davanın Facebook’un söz konusu uygulamasına maruz kalan tüm kullanıcılar adına görülmesini talep etti.

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Dylan McKay isimli bir Facebook kullanıcısı, sosyal ağın akıllı telefonundaki tüm iletişim verilerine ulaştığını ve kaydettiğini ortaya çıkarmıştı. Kaydedilen veriler arasında yapılan tüm telefon görüşmelerinin ve mesajlaşmaların kiminle, ne zaman ve ne uzunlukta olduğu gibi detaylar yer alıyor.

İddialar üzerinde bir açıklama yapan Facebook, söz konusu verilerin yalnızca Android kullanıcıları izin verdiği takdirde kaydedildiğini söyleyerek kendini savunmuştu. Sosyal ağ ayrıca bu verilerin üçüncü taraflara satılmadığının da altını çiziyor.

ABD’de açılan davada Android işletim sisteminin ardındaki Google’ın davalılar arasında yer almadığı da gelen bilgiler arasında.

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