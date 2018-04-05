Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin anlık mesajlaşma uygulaması Messenger’da gerçekleştirilen özel sohbetleri ve paylaşılan görselleri gözetim altında tuttuğunu açıkladı.

Vox isimli haber sitesinin Myanmar’daki soykırıma dair yaptığı haberde yorumuna başvurulan Zuckerberg, Facebook’un kim kullanıcıların konuyla ilgili heyecan ve tepki yaratmak için Messenger uygulaması üzerinden sansasyonel mesajlar gönderdiğini fark ettiklerini açıkladı.

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Zuckerberg, “Bu gibi durumlarda sistemimiz ne olduğunu fark ediyor ve bu mesajların gitmesini engelliyoruz” dedi.

Facebook’un patronu tarafından yapılan açıklama kimi kullanıcılar tarafından gizlilik eleştirilerinin hedefi oldu. Şirket konuyla ilgili yaptığı açıklamada, taranan Messenger verilerinin reklamlar için kullanılmadığını belirtti.

Eleştiriler üzerine Bloomberg’e bir açıklama daha yapan Facebook, Messenger sohbetlerinin özel olduğunu ve Facebook’un sosyal ağdaki tacizi engellemek için onları tarayan araçlara sahip olduğunu duyurdu.

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Facebook Messenger sözcüsü, sohbetleri tarayan sistemin çalışma mantığını şöyle özetledi: “Örneğin Messenger’da bir fotoğraf gönderdiğinizde, otomatik sistemlerimiz onun çocuk pornografisi olup olmadığını ya da bir internet bağlantısı gönderdiğinizde onun virüslü olup olmadığını ayırt edebiliyor. Facebook tarafından tasarlanan bu otomatik araçlar, platformumuzdaki tacizci davranışları anında engellememize olanak tanıyor.”

Şirket ayrıca Messenger tarama sisteminin “Günümüzde diğer internet şirketlerinin kullandığı araçlara bir hayli benzer” olduğunu belirtti.