Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı final serisi resmen başladı! Yarı finalde Banvit'i 3-0'la geçen Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes'i 3-1'le eleyen TOFAŞ, final serisinde karşı karşıya geliyor. Final serisinde dört galibiyete ulaşacak takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maç, normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertli ekibin sahasında oynanacak.
FENERBAHÇE DOĞUŞ: 47 - TOFAŞ: 30
(İkinci periyot oynanıyor...)
1. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE: 25 - TOFAŞ: 17
SAAT: 21:00
YAYIN: beIN SPORTS 3
SALON: Ülker Sports ve Etkinlik
ALİ KOÇ TRİBÜNDE!
Fenerbahçe Doğuş - TOFAŞ maçı, Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç’un, Sarı-Lacivertli kulüpte başkanlık koltuğuna oturduktan sonra izlediği ilk karşılaşma oldu. Ayrıca, Ülker Salonu’nda oynanacak final serisi maçlarında 417-418 numaralı bloklarda bilet satışının yalnızca ana gişeden ve öğrenci kimliği ibrazıyla ‘kişi başı bir bilet’ olacak şekilde yapılacağı açıklanmıştı. Bu bloklar için bilet fiyatının 15 TL olduğu belirtilirken, 14 bin 500 seyirci kapasiteli salondaki maçın kapalı gişe oynanacağı bildirildi.
Ali Koç, basketbol takımının Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olması durumunda, kupayı eski başkan Aziz Yıldırım'ın kaldırmasını istedi.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın play-off finalinde TOFAŞ'la karşılaşacağını hatırlatarak, "Basketbolda şampiyon olursak, en büyük arzum eğer kabul ederse Sayın Aziz Yıldırım'ın bu kupayı kaldırması. Kendisinin ve yönetiminin bu takımda payı büyük. Bu kupayı kaldırmak onların hakkı." dedi.
FENERBAHÇE DOĞUŞ FİNALE NASIL GELDİ?
Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Doğuş, normal sezonu aldığı 27 galibiyet 3 mağlubiyetle lider tamamladı. Play-off çeyrek finalinde Sakarya BŞB Basketbol'la eşleşen sarı-lacivertliler, rakibine ilk maçta 81-66, ikinci maçta 54-77'lik üstünlük kurdu ve yarı finale yükseldi.
YARI FİNALDE BANVİT
Sarı-lacivertliler, play-off yarı finalinde normal sezonu 5. bitiren Banvit'le eşleşti. İlk maçı 86-81 kazanan Fenerbahçe Doğuş, ikinci maçta oldukça zorlandı. Uzatmaya giden mücadele 98-93'lük Fenerbahçe üstünlüğüyle noktalandı ve son maça geçildi. Sarı-lacivertliler, deplasmanda da 84-73'lük skorla galibiyete uzandı ve 3-0'lık üstünlükle adını finale yazdıran taraf oldu.
FENERBAHÇE DOĞUŞ, İÇERİDE YENİLMEZ!
Bu sezon ligde iç sahada oynadığı tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe Doğuş, son iç saha yenilgisini ise 2015-2016 sezonunda Torku Konyaspor'dan almıştı. 57 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertliler bu muazzam seriyi finalde de sürdürmek istiyor.
TOFAŞ'TAN RÜYA GİBİ SEZON!
Orhun Ene yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yapan ve uzun süre namağlup seri yakalayan TOFAŞ, norma lseoznu 24 galibiyet, 6 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı ve 7. sıradaki Eskişehir Basket ile eşleşti. Çeyrek finalde Eskişehir'i ilk maçta 85-58'le geçen TOFAŞ, deplasmanda oldukça zorlandı ve uzatmalar sonunda 98-99'luk galibiyeti elde ederek yarı finale yükseldi.
YARI FİNALDE RAKİP ANADOLU EFES!
TOFAŞ, yarı finalde normal seoznu 3. sırada tamamlayan Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes'le eşleşti. Saha avantajı bulunan TOFAŞ, ilk maçı 91-63, ikinci maçı 89-82 kazandı ve deplasmana 2-0 önde gitti. Üçüncü maçı 94-88'lik skorla Anadolu Efes kazandı ve serinin 4. maçına geçildi. Orhun Ene ve öğrencileri, deplasmanda 76-70'lik üstünlükle seride skoru 3-1'e getirdi ve finale yükselen taraf oldu.
TOFAŞ 18 YIL SONRA FİNALDE!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 18 yıl aranın ardından Play-off finaline yükselen Bursa temsilcisi TOFAŞ, normal sezonu Sarı-Lacivertlilerin ardından 2. sırada tamamladı. Play-off'larda Eskişehir Basket'i 2-0 ile geçen TOFAŞ, Anadolu Efes ile yarı finalde karşılaşırken rakibini 3-1 ile geçerek adını finale yazdırmayı başardı.
80. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER!
Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ bu akşam lig tarihinde 80. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 79 maçta 47 maçı Fenerbahçe Doğuş kazanırken, 32 maçın galibi ise TOFAŞ oldu.
Normal sezonda Bursa'da oynanan maçta gülen taraf 71-88'lik skorla Fenerbahçe Doğuş olmuştu. İstanbul'da ise yine Obradovic'n öğrencileri kazanırken, bu kez skor 98-78 oldu.
FİNAL SERİSİNİN PROGRAMI
7 Haziran Perşembe:
21.00 Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)
9 Haziran Cumartesi:
19.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Doğuş (TOFAŞ)
11 Haziran Pazartesi:
21.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Doğuş (TOFAŞ)
Öte yandan, ilk dört maç sonucunda şampiyon belirlenmezse, gerekirse beşinci müsabaka 13 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da, altıncı karşılaşma 15 Haziran Cuma günü Bursa'da, yedinci maç da 17 Haziran Pazar günü İstanbul'da yapılacak.
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