Bir yanda Aziz Yıldırım, diğer tarafta Ali Koç... Türk futbol tarihinin en büyük başkanlık seçimi bugün başlıyor. 26 bin 2 üyenin oy hakkının olduğu kongrenin ilk gününde adaylar son kez üyelere seslenecek. Ülker Stadı’ndaki seçime rekor katılım beklenirken, yarın sandığa gidilecek!

Kongrede yapılan ilk iki konuşma gerginliğe neden oldu. Fenerbahçe kongre üyesi Haluk Burcuoğlu'nun "Hiç kendi oyuncusuna küfür eden güruh gördünüz mü" sözlerine bazı üyeler tepki gösterdi ve "Taraftara kimse güruh diyemez" diye tezahürat yaptı. Tribünde bulunan Başkan Adayı Ali Koç da, gerginleşen tribüne gelerek sakin olmalarını istedi.

SINAV UYARISI

Öte yandan kongreyle aynı andan stadın yanındaki okulda LGS olduğu için Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ten defalarca uyarı geldi. Küçük "Yan okulda sınav var. Öğrencilerin velileri bizleri protesto etmeye başlamışlar. Lütfen sınav bitene kadar sessiz olalım" dedi.

İKİ BAŞKANIN DESTEKÇİLERİ AYRI TRİBÜNLERDE

Bu arada Ali Koç'u destekleyen üyeler Fenerium alt tribününde sağ tarafta yer alırken, Aziz Yıldırım sempatizanlarının ise Fenerium alt tribünü orta kısmında oturdukları görüldü.