Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları:

"Çok üzücü bir gün Türk sporu için... Bu derbiler, Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri gergin geçiyor. Benzeri bizim statta da oynandı, kırmızı kartlar oldu ama bizde böyle şeyler olmadı. Güvenlik zaafiyeti bu. Fenerbahçe'nin iç işleri bizi ilgilendirmez. Dünya üçüncüsü hocaya bunların yapılması çok çirkin. Oyuncular hakeme soruyor, 'girelim mi koridora' diye giriyor oyuncular. Personele özel güvenlik saldırıyor. Üzülüyoruz. Ligde de güzel bir yarışma var, zevkini çıkaracağımıza bu gibi şeylerle kamuoyu futboldan soğutuluyor. Mesele düzgün taraftarları statlara çekebilmek. Bizim bunu yapabildiğimizi düşünüyorum. Hocamızın durumu iyi. Oyunculuk zamanında travma geçirdiği için MR'a aldık ama durumu iyi. Biz oraya futbol için gittik çok üzüntülüyüz. Takımımız da Ümraniye'ye geçiyor. Artık bundan sonrası TFF'nin vereceği karar. Fenerbahçe'den kimse aramadı konuşmadık. Şenol hoca bu gece kalacak hastanede.

Taraftarlar da geliyor buraya ama burası hastane, burada canıyla uğraşıyor insanlar, taraftarlar gelmesin lütfen.

Hukuken ne olacağını bilmiyorum. TFF, talimatları gereği neyse onu yapacaktır. Sadece Yıldırım başkanla konuştum, 'geçmiş olsun' dedi. Federasyondaki insanlar da üzüntülüdür. Ülkenin verdiği imaj bu olmamalı.

Polemik-kavga ortamı yaratmak istemiyorum. Biz kulübümüzü iyi bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu camialar 100 yıldır var. Kan savaşı da değil, Afrin'e de gitmiyoruz, top oynanıyor, maç oynuyoruz, kazanan kaybeden olacak, bizim bakmamız gereken bu.

Ben Ümraniye'de maçı izliyordum, çok vakıf değilim, konuşulanları bilmiyorum. Oyuncular 'Girelim mi diye sorduk, onun üzerine girdik' dediler. Hocanın başına koltuk atılmış, o dakikadan sonra normal maç oynanması mümkün değil. Talimatlar da açık zaten."