Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, teknik molayı 12-7 önde geçti. Çok çekişmeli geçen oyunda Rahimova ile hücumda etkili olan sarı-lacivertliler, seti 25-23 önde tamamladı.

İkinci set karşılıklı sayılarla başlarken Eczacıbaşı VitrA, teknik molayı 12-7 önde kapattı. Etkili taktik servisler atan Eczacıbaşı VitrA, Boskovic'in sert smacıyla seti 25-23 üstün geçti.

Üçüncü sete iyi başlayan Eczacıbaşı VitrA, etkili taktik servislerle rakibini oyundan düşürdü ve teknik molayı 12-5 önde geçti. Konuk ekip, Larson'un köşelerden atak sayıları ile seti 25-8 önde kapattı.

Dördüncü sete iyi başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Boskovic'in etkili oyunuyla toparlanan Eczacıbaşı VitrA, teknik molayı 12-9 üstün geçti. Rakibini bloklarla durduran turuncu-beyazlı takım, seti 25-15, maçı da 3-1 kazandı.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Nurper Özbar, Erol Akbulut

FENERBAHÇE: Tomkom, Damla Çakıroğlu, Bahar Toksoy Guidetti, Rahimova, Jerkov, Eda Dündar (Merve Dalbeler, Çağla Akın, Polen Uslupehlivan, Dicle Babat)

ECZACIBAŞI VİTRA: Ognjenovic, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Ezgi Dilik, Adams, Hande Baladın, Dilara Bağcı)

SETLER: 25-23, 23-25, 8-25, 15-25

SÜRE: 109 dakika (22, 31, 30, 26)