HT Magazin'de yer alan habere göre, gazetecilerin “Gişede bir milyon seyirciye ulaşır mısınız?” sorusuna Açıkbaş, bir milyon izlenme karşılığında Enis Arıkan’a altın seleli bisiklet alacağını söyleyerek espriyle cevap verdi.

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