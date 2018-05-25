Epic Games tarafından piyasaya sürülen ve PUBG ile birlikte oyuncuların gözdesi haline gelen Fortnite, yayınlanacak olan 4.3 yamasında kullanıcıların uzun zamandır istediği bir dileği de gerçekleştirmiş olacak. Yakında oyuna bir pratik modu eklenecek.

Yeni gelecek ‘Playground’ modu sayesinde, oyuncular hem yeteneklerini geliştirmek için serbest bir alana sahip olacaklar hem de yeni silahlarını ve ekipmanları denemek için illa yeni bir oyuna başlamak zorunda kalmayacaklar. Ayrıca bu modda ilerlemeler ve istatistikler takip edilmeyecek.

Tıpkı Minecraft’ın ‘Creative’ modu gibi sınırsız ekipmana sahip olacağınız ‘Playground’ modda yapı inşa etmek de kolaylaşacağı için artık internette Fortnite oyuncuları tarafından yapılmış sanatsal binalarla karşılaşabiliriz.