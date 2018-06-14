Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in sorularını yanıtladı.

"NEYMAR'I DA ALSAN BÖYLE KONTRAT OLMAZ!"

Röportajın 2. bölümü şöyle:

Fatih Terim’in sözleşmesi yeni sezon sonunda bitiyor. Uzun süreli sözleşme yapma planınız var mı?

Tabii ki yaparız. Hoca bir kere Galatasaraylı. Parayı da asla ön plana alan bir yapıya sahip değil. Şu anda bir takım davalarından dolayı yanlış algılar oluşturuluyor. Bu çok yanlış. Hocamızın öyle bir insan olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Hiçbir zaman da bu konulara bakmaz... Kendisine güveniyor ve inanıyoruz. Kendisi kendi kontratını yazabilir. O kadar ilişkimiz iyi ve sağlıklı. Bizim açımızdan her şey hocaya bağlı. O devam etmek istediği sürece bizimle. Aramızda hiçbir sorun olmaz.

‘3 YENİLGİYE BAKAR’ DURUMU BİZDE OLMAZ

Gelecek sezon şampiyon olunmasa bile bu düşüncede olur musunuz?

Tabii ki... Türkiye’de en büyük sorun zaten bu... Bir Manchester United ya da Arsenal istikrar sayesinde böyle oluyor zaten. Tabii biz kuzeyli değil, daha sıcak Akdeniz karakterliyiz. Ne yazık ki bir anda en sevdiklerimizi harcarız. Başımıza taç ettiğimizi bir anda ayaklar altına alırız. ‘3 yenilgiye bakar’ bizde vardır! Ama ben Galatasaray’da bunun olmayacağını söylüyorum.

"TÜRKİYE LİGİ AVRUPA’DA İLK 4’TE"

Türkiye Ligi’ni nerede görüyorsunuz, kalite konusunda ne düşünüyorsunuz?

Benim futbolcularım çok değerli. Türkiye Ligi çok değerli. Şu anda ligimiz 6 veya 7. sırada görünüyor. Ama bana göre, Avrupa’nın ilk 4 liginden biri. Bir İngiltere, İspanya farklı. Ama İtalyanlar ve Fransa’dan özür dilerim, bizim lig daha zevkli, kora kor, daha mücadeleci. Hem seyirci desteği, hem de rekabeti açısından daha önde. Buraya gelen yabancı futbolcular da bunu söylüyor. Belki değer olarak yerini bulmuyor. Bana göre ligimiz 3. sıradaki Alman ligiyle yarışır. Almanya’daki şartlar da çok farklı.

"BU KADROYLA BİLE BAŞARILI OLURUZ"

Hocamız o güveni veriyor. Transfer elbet olacak ama bu şampiyon kadroyla bile Devler Ligi’nde başarılı olabiliriz. Mükemmel kadro kurarsın, gruplarda elenebilirsin.

KİRALIK OYUNCULARA KAPI AÇIK

Bu sezonki transferde nasıl bir strateji izleyeceksiniz?

Şu anda Avrupa’nın çok ileri kulüpleriyle çok sıkı temaslarımız var. Menajerler bize kiralık oyuncu getirebilirler. Galatasaray çok büyük bir marka. Futbolcuların bizi tercihinde Avrupa’nın birçok kulübünden iyiyiz. İmaj ve itibar olarak bizi geçen kulüp sayısı çok az. Bunu maddi temellere oluşturmakla görevliyiz. 155 milyon Euro futbolcu al, 15 milyonu öde, 140 milyonu gelecek yönetimlerin kuşakların üstüne at! Biz bunu yapmayacağız. Ödeyebileceğimiz futbolcuyu gerek kiralık, gerek takas ve bonservisiyle alacağız. Bunun dışında alıcısı çıkarsa, teknik heyetimiz izin verirse giden olursa da bakacağız. Transferle Abdurrahim Bey, hocamız ve scout ekibi ilgileniyor.

"NAGATOMO BİZDE ÇİÇEK GİBİ AÇTI"

Kiralık oynayan Nagatomo ve Denayer’in transferiyle ilgili çalışmalar ne durumda?

Nagatomo, Japonya-Türkiye arasındaki ilişkilere müthiş olumlu katkıda bulunuyor. Karakter olarak da iyi. Biz Inter’e olası teklifimizi yaptık. Inter’de bölgesinin üçüncü sıradaki oyuncusuydu. Bizde bir çiçek gibi açtı. Orkidenin bulunduğu yer önemlidir, sizin evinizde çok iyi açar. Ama yer değiştirince küser. Nagatomo bizde açtı, tuttu. Inter kiralık veremeyeceklerini söylediler. Onların da UEFA’yla ilgili durumları var. Biz de azami olabilecek en iyi teklifi yaptık. İtalyanlar’da yüz yıllardan gelen çok iyi tüccarlık vardır. Çok yüksek fiyat istediler. Biz sağlam bir noktayız. Değerini verdiğimize inanıyoruz. Denayer için ise Manchester City kiralama değil, satış niyetinde. İstenen rakamlar üzerinden pazarlık halindeyiz. Görüşüyoruz.

DİZİ SENARYOSU YAZSALAR TUTAR!

Transfer haberleri bu sıralar çok çıkıyor. Okuyorum ve şaşırıyorum. Florya’ya acaba ön görüşme mi yaptınız diye soruyorum. Onlar da bize soruyor! O kadar güzel yazıyor ki arkadaşlar, biz bile inanıyoruz. Kurgular 2-3 gün sürüyor. Asla kızmıyorum. Kızmam da. Vallahi dizi senaryosu yazsalar tutar, çok başarılı olurlar. Bu da işin rengi. Fatih Hoca’ya bile kızları ‘Baba bak transfer yapmışsınız’ diyormuş. Hoca ‘Yok öyle bir şey’ deyince, ‘Bari bizden bunu saklama’ şeklinde sitem ediyorlarmış.

"BALOTELLI'DE KORKTUK"

Misal Balotelli olayında, menajeri bile beyanat verdi ‘Bundan sonrası G.Saray’a aittir’ diye. Şaşıp kalıyoruz. Hakikaten görüşen yok, kendimden şüphe ettim. Şaka gibi. Florya’daki arkadaşlar da aynısını düşünüyor. ‘Balotelli’yi yalanladınız dediler’... ‘İş o kadar büyüdü ki, biz korktuk’ dedik. Bağlı olduğu kulüp reaksiyon verecek diye korktuk. UEFA’dan ihtar gelebilir diye yalanlamak durumuna geldik.

"TUDOR ANAMIZI AĞLATTI"

Östersunds maçları, ben ona facia diyorum, olacak iş değil. Bana göre Tudor’un gitmesinin en büyük nedeni Malatya yenilgisi değil, o maçlardı. Uyarıldı, ama hafife aldı. O dönem içeriden ‘Hoca çok ciddiye almıyor, Östersunds güçlü bir rakip’ diye bilgi gelmişti. Hafife aldı. Taş gibi takımdı. Tudor kulak arkası etti. Yüreğimizi yaktı. Bir yıl menden sonra camia için de maddi gelir için de Avrupa gerekliydi. Anamızı ağlattı.

"KULÜBÜNÜ SEVEN LOCA ALSIN"

180 milyon Dolar civarında banka borcumuz var. Bunu temizlememiz gerekiyor. 2020 yılına kadar bilet, kombine, yayın, federasyon gelirlerimiz tamamen temlik altında... Kasaya 5 kuruş para girmiyor. sadece loca, VIP satışlarından nakit para giriyor. Sizin aracılığınızla sesleniyorum; galatasaray’ı seven ve gücü olanlar lütfen loca ve VIP kombine alsınlar.

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