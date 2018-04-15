Seçim divan başkanlığını, en kıdemli üye sıfatıyla Fuat Diriker üstlenirken, mevcut başkan İrfan Aktar'ın yanı sıra, Bünyat Balaban ve Eşref Hamamcıoğlu üyelerin tercihi olabilmek için yarışıyor.
Genel kurulda İrfan Aktar sarı, Bünyat Balaban gri, Eşref Hamamcıoğlu ise kırmızı oy pusulası kullandı. Toplam bin 996 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde üyeler için 6 sandık kuruldu. Divan kurulu başkanlığı seçiminde saat 16.00'ya kadar oy kullanılabilecek ve ardından oy sayımına geçilecek.
ADAYLAR ÜYELERE HİTAP ETTİ
Konuşma sırası için yapılan kura çekimi sonrası, başkan adayları Bünyat Balaban, Eşref Hamamcıoğlu ve İrfan Aktar, beşer dakikalık süreyle üyelere hitap etti.
Bünyat Balaban, bu rekabeti bir seçim değil, hizmet yarışı olarak gördüklerini belirterek, "Kulübümüz ve camiamız bugün arzu ettiğimiz bir seviyede değildir. Ben bundan sadece ekonomik durumu kastetmiyorum. Camiamız, hatta üyelerimiz arasında geleneksel olarak var olan birliktelik, sevgi ve saygı durumunu da kastediyorum." dedi.
''İSTEKLERİMİZ GERÇEKLEŞSEYDİ; ADAY OLMAMIZ GEREKMEZDİ''
Mevcut noktaya belli bir süreçte geldiklerinin altını çizen Balaban, "Kuruluşundaki temel amaçlardan biri, üyeler arasındaki dayanışmayı sağlamak ve sürdürmek olan divan kurulumuzun, bu süreçte işlevini tam anlamıyla gerçekleştirdiğini iddia etmek maalesef mümkün gözükmemektedir. Zaten her şey arzu ettiğimiz seviyede gerçekleşseydi, bu göreve aday olmamız gerekmezdi. Amacımız, ihtiyaç duyulan yenilenmeyi gerçekleştirmektir." diye konuştu.
Eşref Hamamcıoğlu ise kulüp tarihinde böyle bir divan başkanlık seçimi olmadığını iddia ederek, "Biz bu seçime bir motivasyon getirdik ve dinamizm sağladık. Büyüklerimizden öğrendiğim kadarıyla, Galatasaray'a hizmeti hep bir bayrak yarışı olarak gördüm. Sayın İrfan Aktar'dan çok şey öğrendik. Sayın İrfan Aktar, bu parkurda bayrağı arkasındakine devretmesi gerekirken, 'Bayrağı taşımaya devam edeceğim.' dedi. Ben ve arkadaşlarım bu göreve talibiz. Değişimin sesi olmak istiyorsanız, kırmızı oy pusulasını tercih etmenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
''KIDEMLİ ÜYELERİN DESTEĞİNİ İSTİYORUZ''
Mevcut başkan İrfan Aktar da Galatasaray'ın kuruluş değerlerine sadık, ciddi, saygın ve başarılı bir kulüp olarak devam etmesini sağlamanın ortak görevleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki zor dönemde divan kuruluna olağanüstü görevler düşecektir. Kulübümüzün yegane bağımsız ve tarafsız kurulu olarak, yönetimlerin çalışmalarını denetleme görevini üstlenmek, divan kuruluna tüzükle verilmiş bir görevidir. Kulübümüzle ilgili tüm konuların özgürce konuşulup tartışıldığı en demokratik platform, divan kuruludur. Önümüzde zor bir dönem olacağı görünmektedir. Siz kıdemli kulüp üyelerinin güven ve desteğini talep ediyoruz. Bu dönemi hasarsız geçirebiliriz. Divan çalışmalarının şimdiye kadar olduğu gibi kulübümüzün temel değerlerine, geleneklerine uygun bir ciddiyet, disiplin ve sağlıkla sürdürülebilmesi için göreve talibiz."
Başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy kullanma işlemine geçildi.
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