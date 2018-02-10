Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında son haftaların yenilmeyen iki takımı karşı karşıya geldi. Son dakikalarda iki takım da önemli pozisyonlara girmesine rağmen maç 0-0 sona erdi.
SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ
Gençlerbirliği, ikinci yarının henüz başlarında öne geçmeye çok yaklaştı: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Marko Milinkovic ceza sahası içine ortasını yaptı. Uğur Demirok'un uzaklaştırmaya çalıştığı top kendi kalesine yöneldi. Bu top üst kale direğine çarpto ve oyun alanına geri döndü. Dönen topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
Trabzonspor, 62. dakikada gole çok yaklaştı: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Jose Sosa ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte topa hareketlenen Hugo Rodallega kafa vuruşunu yaptı ancak bu top Ahmet Oğuz'a çarpıp kornere gitti.
Trabzonspor, 82. dakikada penaltı kazandı: Uğur Çiftçi, Dame N'Doye'u ceza sahası içinde yerde bıraktı ve hakem Alper Ulusoy, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına Uğur Demirok geldi ve kaleci Hopf'u geçemedi.
Mücadelenin son anlarında Gençlerbirliği öne geçmeye bir kez daha yaklaştı: Ahmet Oğuz'un sağ kanatta verdiği kısa pasla topla buluşan Abdul Khalili uzaklardan kaleye şutunu çekti ancak bu top kale direğine çarpıp oyuna geri döndü.
Maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Sezona Ümit Özat yönetiminde başladıktan sonra Mesut Bakkal'la anlaşan Gençlerbirliği, ilk yarıda yeniden Ümit Özat'ı teknik direktörlüğe getirmişti. Ankara ekibi Özat yönetiminde ligde tam 8 haftadır rakiplerine boyun eğmiyor.
Ersun Yanal'ın yerine göreve gelen Rıza Çalımbay ise Trabzonspor'un başında çıktığı Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından yenilgiyi unuttu. Bu skorla birlikte yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran bordo-mavililer, buna karşın oynadığı son 5 maçta da sahadan 1'er puanla ayrıldı.
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