20 Nisan'da PlayStation 4 (PS4 ve PS4 Pro) konsolları için satışa sunulacak olan God of War'a geri sayım sürerken, oyun ile ilgili materyaller yayınlanmaya ve heyecan yaratmaya devam ediyor. Resmi PlayStation YouTube kanalı, yeni God of War için 15 dakikalık bir oynanış videosu yayınladı.

İskandinav tanrıları ve yaratıklarıyla karşı karşıya gelecek olan Kratos, bu defa oğlunu da yanına alıyor. Ona hem savaşmayı hem de hatalarını tekrar etmemeyi öğretirken, onu tehlikelere karşı da koruyacağız...