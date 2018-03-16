Yaptığınız fotoğraf çekimleri sonrasında size o karede yer alan nesne ve insanlar hakkında bilgi veren Google Lens uygulaması, şimdi iPhone ve iPad sahiplerinin de kullanımına sunuldu.

Google tarafından geliştirilen ve bir süredir pek çok Android kullanıcısının deneyimlediği bu yeni teknoloji, yapay zeka ve kamerayı birleştirerek ortaya oldukça ilginç bir özellik çıkartıyor. Google Fotoğraflar uygulamasıyla birlikte çalışan Google Lens, çektiğiniz fotoğraflarda yer alan nesneler hakkında bilgi verebilmesi ve her defasında kendisini geliştirerek daha doğru ve detaylı bilgiler sunmasıyla dikkat çekiyor.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre, iOS kullanıcılarının beğenisine sunulan Google Lens’in kullanılabilmesi için, Google Fotoğraflar uygulamasının son sürümünün yüklü olması gerekiyor.