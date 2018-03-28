Arama devi Google, 300 milyon kullanıcıya sahip GIF (hareketli görsel) platformu Tenor’u satın aldı. Anlaşmanın finansal detayları açıklanmazken, Google platformun GIF’lerini Google Görseller ve Gboard sanal klavye servislerine ekleyeceğini duyurdu.

GIF’ler son dönemde mobil cihazlarda ve bilgisayarlarda yeniden popüler oldu. 300 milyonu aşkın kullanıcıya sahip olan Tenor, geçtiğimiz ay 12 milyar GIF aramasına ev sahipliği yaptığını belirtiyor.

Daha önce 30 milyon dolar yatırım alan Tenor’un Google içerisinde ayrı bir departman olarak çalışacağı açıklandı.

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