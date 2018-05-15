Google son kullanıcılar için sunduğu bulut depolama alanları paketlerini One servisi altında birleştirdi. Kullanıcılar artık aylık 2 dolar karşılığında 100 GB, 3 dolara 200 GB ve 10 dolara 2 TB bulut alanına sahip olabilecek.

Halihazırda 1 TB civarında depolama alanı kullanan Drive kullanıcılarının hesapları herhangi bir ek ücret olmadan otomatik olarak 2 TB’lık pakete yükseltilecek.

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Drive kullanıcılarının abonelikleri otomatik olarak en yakın Google One paketine geçirilecekken, kurumsal G Suite kullanıcıları ise bu değişikliklerden etkilenmeyecek.

Şirket, Google One servisinden satın alınan paketlerin beş kadar kullanıcıyla paylaşılabileceğini ve en uygun paketi satın alanların bile canlı müşteri desteğinden faydalanabileceğini açıkladı.

Google, ücretli Drive hesaplarının önümüzdeki birkaç ay içerisinde One paketlerine dönüşmeye başlayacağını açıklandı.

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