Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre; Anlaşmalı olarak görülen boşanma davasında mahkeme çiftin 2 çocuğunun velayetini anneye verdi.



İstanbul Aile Mahkemesi’nde (dün) bugün gizli görülen davaya davacı Gül Gölge Saygı ile Murat Saygı avukatları ile birlikte katıldı.

Çift, mahkemeye sunulan boşanma protokolü çerçevesinde boşanmalarına karar verimesini istedi.



Mahkeme çifti şiddetli geçimsizlikten boşayarak, Ali ve Emir adındaki oğlullarının velayetini anneye verdi. Murat Saygı'nın haftanın ve ayın belirli günlerinde şahsi ilişki kurmasına karar veren mahkeme, çocuklara iştirak nafakası ödemesine de karar verdi.



MESAJ SKANDALI



Çok yakın iki dost olan Gül Gölge Saygı ile Elif Gönlüm'ün yıllar sonra arası açılmıştı. Elif Gönlüm, aile dostu olan Gül Gölge'nin, basketbolcu eşi Kerem Gönlüm'e samimi mesajlar attığını iddia etmişti. Gönlüm'ün iddiaları sonrasında o dönem, Saygı çiftinin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. O zaman ayrılmayan çift, bugün 11 yıllık evliliğini bitirdi.