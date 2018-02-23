HT Magazin'de yer alan habere göre, SHOW TV’nin sevilen programı “Güldüy Güldüy Show Çocuk” oyuncularının başrollerinde yer aldığı ‘Bizim Köyün Şarkısı’ adlı filmde, Barış Manço’nun unutulmaz şarkısı ‘Yine Yol Göründü Gurbete’ ile usta sanatçı anıldı. Çocuk oyuncu Eda Döğer’in seslendirdiği, İskender Paydaş’ın aranjesini yaptığı şarkıya Mithat İnandım yönetmenliğinde bir de klip çekildi.



BKM Film’in yapımcılığını üstlendiği film, izleyiciyle 30 Mart’ta buluşacak.

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