Gülse Birsel, solunum yoluyla sindirim sistemine giren bir virüs yüzünden hastaneye kaldırıldı. Birsel, haberi sosyal medya hesabından duyurdu:



"Sindirim sistemime solunum yoluyla adeno virüs girmiş. Bu kadar uzun açıklamalı hastalık mı olur? Ben zaten uzun uzun yazmaktan sıkılmışım! İlaçları damardan çaktılar. 2 güne midemdeki kilit çözülür, virüs defolur gider. Size bir şey olmasın. Jet Sosyete Tony'nin dediği gibi 'Nazar biliyosun' (Merak edenler olmuş, belirtileri sindirim sisteminin durması, mide ve bağırsak sorunları, çarpıntı, büyük halsizlik, uyku..)''

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