Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen konserde Ajda Pekkan, dansçıların taşıdığı taht ile sahneye geldi. Ünlü şarkıcının Madonna’dan esinlendiği taht, büyük alkış aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre; beyaz elbisesiyle göz dolduran Pekkan’ı izlemeye gelenler arasında Demet Akbağ, Gülşen, Tarık Ünlüoğlu, Ebru Cündübeyoğlu gibi birçok ünlü sima vardı.

GÜLŞEN : GAZETECİLERİN UYDURDUĞU BİR ŞEY

Konseri arkadaşlarıyla takip eden popçu Gülşen, Ajda Pekkan’a övgüler yağdırdı: Ajda’nın bütün şarkılarını beğeniyorum.

Yeni saç stili Aleyna Tilki’ye benzetilen Gülşen, çıkan haberlere kızdı. Aleyna'ya benzerliğin olmadığını belirten Gülşen, “Gazetecilerin uydurduğu bir şey. Benzetmeleri büyük bir hata” sözleriyle sitem etti.