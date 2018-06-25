Ünlü popçu Gülşen verdiği ani bir kararla imaj değiştirdi. Sevilen şarkıcı, kısa saçlarını daha da kısa kestirip, sarı renge boyadı.

GÜLŞEN'İ ALEYNA SANDILAR

Gülşen, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Geçtiğimiz ay 42 yaşına basan şarkıcının yeni imajı ise sevenlerinden tam puan aldı. Gülşen'in yeni imajı, attığı her adımla adından söz ettiren Aleyna Tilki'ye benzetildi.