ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Akıncı Üssü
GÜNDEM

Akıncı Üssü davasında 14. celse başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 14. celsesi başladı

18 Ağustos 2017 Cuma, 10:24:36 Güncelleme: 10:30:00 AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın 14. celsesi başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Duruşma, darbe girişimi tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevinde bulunan eski tuğgeneral Aydemir Taşçı'nın çapraz sorgusuyla başladı.

İddianamede, darbecilerin sözde atama listesinde görevine devam etmesi öngörülen sanık Taşçı'nın, darbe girişimi gecesi, nöbetçi olmadığı halde Hava Kuvvetleri Komutanlığına gelip burada darbe faaliyetlerini koordine ettiği belirtilen Veysel Kavak ile görüştüğü, ardından yine görevi olmadığı halde Akıncı Üssü'ne giderek darbe faaliyetlerine katıldığı ifade ediliyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER