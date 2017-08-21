Habertürk Haber Merkezi'nden Meral Yıldız'ın haberine göre, Van'a bombalı saldırı için şehir merkezine gelen PKK'lı 2 terörist, Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.





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Kırsalda hazırlanan bomba yüklü araç da jandarma ekiplerince imha edildi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde yapılan başarılı operasyonlar sonucunda büyük kayıplar veren PKK terör örgütüne bir darbe daha vuruldu.21 Ağustos 2017 tarihinde Gürpınar ilçesi kırsalından, Van il merkezinde eylem yapmak üzere yola çıkan bombalı araç, İl Jandarma Komutanlığımız tarafından düzenlenen operasyonla, içerisindeki 2 terör örgütü mensubu ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.