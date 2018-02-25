İstikrarlı oyun yapısı ile Süper Lig’in en dikkat çeken takımlarından Kasımpaşa, iki büyük hatayla haftayı puansız kapattı… Birinci hata; kaptan Veysel’in gördüğü ilk sarı karttı. Rakip ceza alanı içinde kaybettiği top sonrası rakibine temastan sarıyı gördü. Üstelik oyunun henüz 13. dakikası oynanıyordu. Ve takım 1-0 galipti… Bu faul pozisyonu sarı kartı gerektirir miydi? Tartışılır… Veysel, ikinci sarıyı 66. dakikada gördü. Ardından kızardı. Oyun dışı kaldı. Karşısındaki oyuncu, sahanın en iyilerinden biriydi. Çok hızlı, seri çalımlar atan Deniz Türüç’ü tutmak hatta durdurmak çok güçtü. Böyle olunca, arkadan yapılan faul kaçınılmazdı. İlk sarı kart verilmeseydi takım 10 kişi kalmazdı...



İkinci hata; orta hakem Halil Umut Meler’in penaltı kararıydı. Topla ceza alanı içine girmek isteyen Mendes’in topu ceza alanı dışında kaybettikten sonra, rakibinin üzerine düşmesi olsa olsa Kasımpaşa lehine verilecek bir faul olabilirdi. Üstelik top Kasımpaşalı oyuncunun kontrolündeydi… İşte dün oynanan karşılaşmanın özeti buydu aslında… İki yanlış karar, kaybedilen puan… Kayserispor sahasında uzun süredir kazanamıyordu. Seyirci desteğini arkasına alıp, coşkulu bir oyun sergiledi. Her iki kanadı iyi kullandı. Deniz ve Mendes’in en rahat oynadıkları maç oldu. Popov ile Veysel kötü günlerindeydiler… Kasımpaşa pozitif futbol oynayan bir takım. Oyunu çirkinleştirmeyen, görsel yanı güzel ve hücumu düşünen bir oyun anlayışı var. Dün kenar savunmacılar zor anlar yaşadılar. Bu nedenle gelişen ataklar zaman zaman tehlikeli oldu. Oyunu daha çok kendi yarı alanında kabul eden Kasımpaşa, kazandığı toplarla pozisyon bulmak istedi. Atağa çıktıklarında kaybettikleri toplar istedikleri oyunu kurmalarına engel oldu… Orta alan başarısızdı. Sadiku’yu aradılar. Neumayr etkisizdi… ‘Golü çok erken atmaları oyun planlarını bozdu’ diyebiliriz. Çok sayıda atak yemeleri ve savunmanın uzaklaştırdığı topların rakip tarafından kazanılması ciddi sıkıntılar doğurdu. İlk gol dışında, Trezeguet ile yakaladıkları direkten dönen top ve penaltı golü sonuca yetmedi…



Mücadelenin ikinci yarısının başında kaptan Veysel’in kırmızı kartla oyun dışı kalması maçın tüm seyrini değiştirdi. Haksız penaltı golünden sonra, oyun tamamen koptu Kasımpaşa adına. Uzatma dakikaları beraberlik için bir umut oldu. Ancak hakeme rağmen işi son saniyeye bırakmamalıydı İstanbul takımı.



MENDES FARKI

Sahanın en iyisiydi. Aldığı her topta tehlikeli oldu. Çok yetenekli, tekniği yüksek bir oyuncu. Sonuca büyük etki yaptı.



PENALTI DEĞİLDİ

Hızlı oyunun ritmine kendini kaptıran hakem Halil Umut Meler, penaltı kararında yanlıştı. Bu kararla 10 kişi oynayan Kasımpaşa’nın tüm motivasyonunu bozdu. Yenilgide önemli rol oynadı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER