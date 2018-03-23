Makaron'un haberine göre, Hande Subaşı, “Tiyatro oyunundan ocak ayında ayrıldım. Dizimiz de final yapıyor. Güzel bir proje olmadıkça dinlenip tatile çıkmak istiyorum. Ama iyi bir proje gelirse tatil benim için ikinci planda kalır” dedi.

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