HAVELSAN Ar-Ge, Teknoloji ve Ürün Yönetimi Direktörü İzzet Gökhan Özbilgin, “Türkiye’de her imkân var, erişemeyeceğimiz veri yok. Türkiye’deki gençle Silikon Vadisi’ndeki arasında hiçbir fark yok” dedi. Bir grup gazeteci ile iftarda bir araya gelen Özbilgin, HAVELSAN’da gençlere yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı. Son dönemde ürünleşmeye yönelik büyük bir dönüşüm yaşadıklarını belirten

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Özbilgin, “Araştırma üniversiteleriyle stratejik işbirliği başlatıldı. Böylece üniversitenin bilimsel birikimini 35 yıllık tecrübemizle birleştirerek, global ürünler elde edeceğiz” dedi.

UÇURAN GÖZLÜĞE DESTEK

Açık inovasyon süreci başlattıklarını anlatan Özbilgin, geçen yıl Yıldız Açık İnovasyon Merkezi kurduklarını belirtti. “Bu merkezde düşünceden başlayıp ürüne dönüşen bir süreci yaşatıyoruz” diyen Özbilgin şöyle devam etti: “Ticari amaç gözetmeden değerlendirmeye aldığımız fikirler var. Örneğin uçakta değil de boşlukta uçuyormuş hissi yaratan bir gözlük geliştirildi. Bunu havayolu şirketlerine vermek ileriye dönük bir fikir. Amacımız fikirlerin gelişmesini sağlamak ve yurtdışındaki herhangi bir gençten farklarının olmadığını göstermek.”