Hilmi Cem İntepe kimdir, kaç yaşında? Survivor 2018 yarışmacısı Hilmi Cem İntepe

Hilmi Cem İntepe’nin Survivor 2018’de yarışacağı programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı’nın açıklamasından sonra netleşti. 2012 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programında adını duyuran Hilmi Cem İntepe, o günden sonra ekranlarda sık sık gördüğümüz bir isim oldu.

HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR?

Hilmi Cem İntepe, 19 Mayıs 1992 tarihinde Muğla Yenice’de doğdu. Anne ve babası ilkokul öğretmeni ola İntepe’nin, İstanbul’da yaşayan bir ablası var. İntepe 18 yaşına kadar Bodrum Güvercinlik’te yaşadı ve Bodrum lisesinden mezun oldu. 15 yaşında kendi kendine dans etmeye başlayan Hilmi Cem hiçbir yardım almadan her şeyi kendi öğrendi. 17 yaşında latin danslarına yazılan Hilmi Cem, bir çok kez salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Hilmi Cem İntepe, Muğla üniversitesinde (BESYO)Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda okumaya devam ediyor.

SURVİVOR'A ÜÇÜNCÜ KEZ KATILIYOR

Hilmi Cem İntepe, 2013 yılında, Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarıştı ve ilk defa bir gönüllü olarak finale adını yazdıran şampiyon oldu. 2015 yılında yapılan Survivor All Star yarışmasına Gönüllüler takımından katılan İntepe, yarışmayı 3. sırada tamamladı. İntepe, Survivor yarışmasına üçüncü defa katılacak.

HİLMİ CEM İNTEPE'NİN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Hilmi Cem İntepe, Survivor sonrası dizi film teklifleri alınca “Muhteşem Yüzyıl” dizisi ile oyunculuğa başladı. Yavuz adında Şehzade Mustafa‘nın bir silahtarı rolündeydi. 120. bölümde senaryo gereği öldürülerek diziden ayrılmışdı.

Hilmi Cem İntepe, 2014 yılının Ocak ayında, Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından uyarlanan, başrollerini Fahriye Evcen ve Burak Özçivit‘in paylaştığı “Çalıkuşu” dizisinde Yusuf karakterini canlandırdı.

Hilmi Cem İntepe, 2014 yılında vizyona giren ve yönetmenliğini Eray Koçak‘ın yaptığı, Naz Elmas, Lemi Filozof ile Abidin Yerebakan‘ın oynadığı “Stajyer Mafya” adlı komedi filminde başrollerde oynadı. İntepe aynı yıl, Çılgın Dersane 4 – Ada isimli sinema filminde yine beyaz perdeye çıktı.

Hilmi Cem İntepe son olarak başrollerini Şevval Sam, Timuçin Esen ve Murat Aygen’in paylaştığı Bodrum Masalı dizisinde Kelebek rolünü canlandırmıştı.

Hilmi Cem İntepe kimdir?

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