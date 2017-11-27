Survivor 2018 yarışmacıları teker teker belli oluyor! Survivor 2018 ne zaman başlıyor?

Yayınlandığı her dönem reyting rekorları kıran Survivor’ın 2018 yılında ne zaman ekrana geleceği belli oldu. Hazırlıklar son sürat devam ederken programının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Survivor 2018’in başlayacağı tarihi açıkladı. Ilıcalı ayrıca Instagram hesabından yarışmaya katılacak 3 yeni ismi de takipçilerine duyurdu.

SURVİVOR 2018 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı TV8’de yayınlanan gündüz kuşağı programı “Gel Konuşalım”a konuk oldu. Ilıcalı, TV8’in vazgeçilmez programı Survivor 2018’in 10 Şubat Cumartesi günü başlayacağını açıkladı.

SURVİVOR 2018 YARIŞMACILARINA 3 YENİ İSİM EKLENDİ

Milli atletler Nagihan Karadere, Merve Aydın ve Sema Aydemir, eski Survivor All Star 2015 şampiyonu Turabi Çamkıran ve 'Survivor 2013'te yer alan 1991 doğumlu Murat Ceylan'ın ardından 'Survivor 2018'in All star kadrosuna katılacak üç yarışmacı daha belli oldu.

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımı, "Survivor2018 All Star kadrosuna 3 isim daha dahil oldu; Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu. Üçüne de başarılar dilerim" notuyla takipçilerine açıkladı.

İŞTE SURVİVOR 2018 YARIŞMACILARI

Cumali Akgül

Turabi Çamkıran

Sema Aydemir

Nagihan Karadere

Merve Aydın

Murat Ceylan

Hilmi Cem İntepe

Adem Kılıççı

Hakan Hatipoğlu

Survivor 2018 yarışmacıları

Survivor 2018 All Star yarışmacıları

Survivor All Star yarışmacıları

Survivor 2018 ne zaman başlıyor?

Survivor 2018 All Star ne zaman başlıyor?

Survivor All Star ne zaman başlayacak?