Survivor 2018 yarışmacıları teker teker belli oluyor! Survivor 2018 ne zaman başlıyor?

Yayınlandığı her dönem reyting rekorları kıran Survivor’ın 2018 yılında ne zaman ekrana geleceği belli oldu. Hazırlıklar son sürat devam ederken programının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Survivor 2018’in başlayacağı tarihi açıkladı. Ilıcalı ayrıca Instagram hesabından yarışmaya katılacak 3 yeni ismi de takipçilerine duyurdu.
Acun Ilıcalı TV8’de yayınlanan gündüz kuşağı programı “Gel Konuşalım”a konuk oldu. Ilıcalı, TV8’in vazgeçilmez programı Survivor 2018’in 10 Şubat Cumartesi günü başlayacağını açıkladı.
Milli atletler Nagihan Karadere, Merve Aydın ve Sema Aydemir, eski Survivor All Star 2015 şampiyonu Turabi Çamkıran ve 'Survivor 2013'te yer alan 1991 doğumlu Murat Ceylan'ın ardından 'Survivor 2018'in All star kadrosuna katılacak üç yarışmacı daha belli oldu.
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımı, "Survivor2018 All Star kadrosuna 3 isim daha dahil oldu; Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu. Üçüne de başarılar dilerim" notuyla takipçilerine açıkladı.
Cumali Akgül
Turabi Çamkıran
Sema Aydemir
Nagihan Karadere
Merve Aydın
Murat Ceylan
Hilmi Cem İntepe
Adem Kılıççı
Hakan Hatipoğlu
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