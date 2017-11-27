Cumali Akgül kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor 2018 All-Star Cumali Akgül'ün hayatı

Cumali Akgül, Survivor 2018 yarışmacısı olabilmek için memleketi Iğdır’dan İstanbul’a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek geldi. Acun Ilıcalı’nın da konuk olduğu Beyaz Show’a gelen Cumali Akgül, daha önce birçok defa yarışmaya başvurduğunu ancak kabul edilmediğini bu sefer de böyle bir yol deneyerek kendisini kantıladığını söyledii.

Beyazıt Öztürk’ün de ısrarıyla Akgül ’ün Survivor yarışmacısı olma isteğini geri çevirmeyen Acun Ilıcalı da “Bu kadar yolu bizim programımız için yürümesi önemli. Ancak tüm Survivor’a katılmak isteyenler bir yerden bir yere mi yürüsün. Böyle de bir çıkmaza girdik.

Kendisiyle tanıştım zaten dünya iyisi bir kardeşimiz. Bir daha yürüyen kimseyi kesinlikle almamayı garanti ederek Cumali’yi Survivor’a almaya karar verdik” açıklamasını yaptı. Böylelikle Cumali Akgül, Survivor 2018’in ilk yarışmacısı oldu.

CUMALİ AKGÜL KİMDİR?

Iğdır doğumlu olan Cumali Akgül 32 yaşında. Evli ve dört çocuk babası Cumali Akgül, Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısı.

Daha önce birçok kez Survivor’a başvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra “Hayallerinizi bırakmayın inancın sonu başarıdır” sloganı ile gündeme geldi.

Cumali Akgül

Cumali Akgül kimdir?

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