HT Magazin'de yer alan habere göre, bu yıl ödüle layık görülenler arasında yer alan usta oyuncu Hülya Koçyiğit, “Bize bir kez daha hatırlamamız gereken insanlığı hatırlattığı için beni bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum. Bu ödüle layık görülmek çok büyük bir onurdur” dedi.

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