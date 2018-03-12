İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Meclis üyelerinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın, otoparklar konusundaki uygulamasını örnek göstererek gündeme getirdiği, "İstanbul'da otoparklar 1 TL olsun" önerisi kabul görmedi.
AA'nın haberine göre, İBB'nin Saraçhane yerleşkesinde gerçekleşen Meclis toplantısında CHP'li Meclis üyeleri Nadir Ataman, Doruk Bulut, Hüseyin Sağ, Tankut Gündoğar ve Seyit Ali Aydoğmuş tarafından verilen önergede, belediyeye bağlı İSPARK otoparklarının ücretinin 1 Türk Lirası olması önerildi.
CHP'li Meclis Üyesi Ataman'ın okuduğu önergede, İstanbul'da da tıpkı Ankara gibi belediyeye bağlı tüm otoparkların bir saate kadar ücretsiz, 24 saat ise 1 lira olması istendi.
Ataman, yaptığı konuşmada, "Aynı partinin iki büyükşehir belediye başkanının farklı uygulama yapması düşünülemez. Kabul göreceğini umduğumuz teklifimiz; İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı belediye ve belediye şirketlerine ait bütün otoparkların 1 saate kadar ücretsiz, 1 saatten sonrada 24 saat boyunca 1 TL olmasıdır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın açıklamasından anlaşılacağı gibi fiyat indiriminin trafik sorununa çözüm olacağı asıl hedefin gelir elde etmek değil trafik güvenliğinin sağlanması. İstanbul'da trafiğin durumu ortada. Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi otopark fiyatları açısından halktan yana bir tavır takınacağınızı umuyoruz." diye konuştu.
Ataman, teklifinin meclis gündemine alınarak Ulaşım, Trafik ve Tarife Komisyonu'na havale edilmesini talep etti.
Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkan Vekil Yardımcısı Faruk Aydın, "Çalışma yapılmadan, hesabı kitabı yapılmadan teklif karar olarak gündeme alınması doğru değil. Önerge olarak başkanlık makamına sevk edilebilir. Ancak teklif karar olarak gündeme alınmasına karşıyız." dedi.
Bunun üzerine İBB Meclisi Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet, teklifi oylamaya sundu. Yapılan oylamada otopark ücretlerinin 1 TL olması önerisi oy çokluğuyla reddedildi.
CHP'li Meclis üyelerinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın uygulamasını örnek göstererek gündem getirdiği, "İstanbul'da otoparklar 1 TL olsun" önerisi oy çokluğuyla reddedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Meclis üyelerinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın, otoparklar konusundaki uygulamasını örnek göstererek gündeme getirdiği, "İstanbul'da otoparklar 1 TL olsun" önerisi kabul görmedi.
İBB'nin Saraçhane yerleşkesinde gerçekleşen Meclis toplantısında CHP'li Meclis üyeleri Nadir Ataman, Doruk Bulut, Hüseyin Sağ, Tankut Gündoğar ve Seyit Ali Aydoğmuş tarafından verilen önergede, belediyeye bağlı İSPARK otoparklarının ücretinin 1 Türk Lirası olması önerildi.
CHP'li Meclis Üyesi Ataman'ın okuduğu önergede, İstanbul'da da tıpkı Ankara gibi belediyeye bağlı tüm otoparkların bir saate kadar ücretsiz, 24 saat ise 1 lira olması istendi.
Ataman, yaptığı konuşmada, "Aynı partinin iki büyükşehir belediye başkanının farklı uygulama yapması düşünülemez. Kabul göreceğini umduğumuz teklifimiz; İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı belediye ve belediye şirketlerine ait bütün otoparkların 1 saate kadar ücretsiz, 1 saatten sonrada 24 saat boyunca 1 TL olmasıdır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın açıklamasından anlaşılacağı gibi fiyat indiriminin trafik sorununa çözüm olacağı asıl hedefin gelir elde etmek değil trafik güvenliğinin sağlanması. İstanbul'da trafiğin durumu ortada. Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi otopark fiyatları açısından halktan yana bir tavır takınacağınızı umuyoruz." diye konuştu.
Ataman, teklifinin meclis gündemine alınarak Ulaşım, Trafik ve Tarife Komisyonu'na havale edilmesini talep etti.
Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkan Vekil Yardımcısı Faruk Aydın, "Çalışma yapılmadan, hesabı kitabı yapılmadan teklif karar olarak gündeme alınması doğru değil. Önerge olarak başkanlık makamına sevk edilebilir. Ancak teklif karar olarak gündeme alınmasına karşıyız." dedi.
Bunun üzerine İBB Meclisi Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet, teklifi oylamaya sundu. Yapılan oylamada otopark ücretlerinin 1 TL olması önerisi oy çokluğuyla reddedildi.
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