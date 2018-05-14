HT Magazin'de yer alan habere göre, İbrahim Tatlıses, 7 yıl aradan sonra ‘Yaylalar’ türküsü için stüdyoya girdi. Üç ayrı versiyondan oluşan türkünün rap versiyonu ise oldukça dikkat çekici.



Rap sound’u ve klasikleşmiş İbrahim Tatlıses replikleriyle birleşen şarkı, dinleyicileri şaşırtacak. 2011’de uğradığı silahlı saldırı sonrası müziğe ara veren sanatçının, ‘Yaylalar’ın göreceği tepkiye göre yeni albümünün hazırlıklarına başlayacağı öğrenildi.

Tatlıses, asker şarkısı 'Yaylalar'a yaptığı rap versiyona bir de klip çekti.

İbrahim Tatlıses, ‘Yaylalar’ı ilk kez mart ayında Zeytin Dalı Harekâtı’nı başarıyla tamamlayan askerlere moral vermek amacıyla bir grup sanatçıyla birlikte gittiği Hatay’ın Afrin sınırındaki karakol ziyaretinde seslendirmişti.