Dünyanın buluşma noktası olmaya hazırlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın, kullanım alanlarından yolcu deneyimine kadar sunduğu tüm hizmetlerin tamamı, hazırlanan 3D animasyon video ile gün yüzüne çıktı.
200 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ
29 Ekim 2018’de açılması planlanan ve tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın 3D animasyon videosunda; İstanbul’un kültürel mirasından ilham alınarak tasarlanan terminal binasında sunulacak akıllı teknolojilerle yolcu deneyiminin nasıl olacağı anlatılıyor.
Alışveriş ve yeme-içme alanlarındaki ferahlığın göze çarptığı videoda, İstanbul boğazından esinlenerek tasarlanan duty-free alanında, Türkiye pazarına ilk defa girecek uluslararası markaların yanı sıra birçok yerli markanın da sınırsız alışveriş seçeneği sunacağı ve mobil uygulamadan ön sipariş sistemi ile ürünlere beklemeden ulaşılabileceği belirtiliyor.
YENİ TEKNOLOJİK HİZMETLER
Yolcu danışma robotu, aracım nerede uygulaması gibi yepyeni hizmetlerle, yolcuların maksimum konfora, minimum bekleme süresinde ulaşabilecekleri vurgulanırken, havalimanının tamamlandığında yaşatacağı yolcu deneyiminin nasıl olacağına ilişkin daha önce hiç paylaşılmamış bilgiler de videoda yer alıyor.
350’den fazla destinasyona uçulacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda, 143 adet yolcu biniş köprüsü, 13 Check-in adası, 468 banko, 114 self check-in, 228 adet pasaport kontrol noktası, 51 Backdrop (bagaj teslim) ünitesi ve e-pasaport girişleri ile benzersiz bir deneyim sunulmaya hazırlanılıyor.
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