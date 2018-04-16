Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Alteks Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ-MBM Enerji İnşaat Turizm Emlak Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ Ortak Girişim Grubu, Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ-Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu, Bergiz İnşaat AŞ, Özbey Holding AŞ Ortak Girişim Grubu, İskur Tekstil Enerji Ticaret ve Sanayi AŞ katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Dört elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 632 milyon lira, artırım aralığı da 1 milyon lira olarak belirlendi. Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi 637 milyon lira ile Alteks Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ verdi. Teknik olarak sonuçlanan ihalenin neticesi, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.