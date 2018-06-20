İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda her hafta düzenlenen "Başbakan'a Sorular" oturumuna katılan May, bir yıl önceki saldırıyı anımsatarak oturumu açtı.

"Bu gerçekten bizi bölmeyi amaçlayan, ödlekçe bir saldırıydı. Ancak bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz." diyen İngiliz lider, saldırganı linç edilmekten kurtaran imam Muhammed Mahmud'un da oturuma katıldığını bildirdi.

May, "Eminim kamaranın tüm üyeleri onun olağanüstü cesareti ve asaletini takdirle anmamda bana katılacaktırlar." ifadesini kullandı.

Başbakanın ardından söz alan ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de "dostum" diye tanımladığı imam Mahmud'un Avam Kamarası'na gelmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Olay sırasında saldırganın linç edilmesini engellemesinden dolayı imama teşekkürlerini sunan Corbyn, "Seçim bölgemdeki sokaklarda şiddetin yaşanmasını engelledi. İnsanları bir araya getirmek için yaptıklarından dolayı kendisine ve yerel toplumdaki tüm diğer dini liderlere teşekkür ederim. Irkçılık nerede yaşanırsa yaşansın, ülke olarak bunu hep beraber, birlikte kınamamız gerekir." şeklinde konuştu.

HEDEFTE CORBYN VARDI

Geçen yıl 19 Haziran'da Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park semtinde bir saldırgan, kullandığı kiralık kamyoneti, "Müslüman Refah Evi" camisindeki teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüştü. Saldırıda 51 yaşındaki Makram Ali olay yerinde hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

48 yaşındaki Darren Osborne adlı saldırgan, "terör bağlantılı cinayet" ve "cinayete teşebbüs" suçlarından 43 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkemede konuşan görgü tanıkları, saldırgan Osborne'un "Tüm Müslümanları öldüreceğim. Müslümanlar teröristtir." diye bağırdığını ve olayın ardından polisi beklerken de "İşimi tamamladım. Beni artık öldürebilirsiniz." diyerek gülümsediğini aktarmıştı.

Osborne mahkemede olayda kullanılan kamyonetin aslında İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in öldürülmesi için kiralandığını açıklamıştı. Corbyn'e Dünya Kudüs Günü dolayısıyla başkentte düzenlenen yürüyüş sırasında saldırmayı hedeflediğini belirten Osborne, polisin yürüyüş güzergahına koyduğu barikatlar dolayısıyla planının değiştiğini anlatmıştı.

Darren Osborne, daha sonra Türk, Yahudi ve Müslüman toplumun yoğun olarak yaşadığı Finsbury Park semtine doğru ilerlediğini ifade etmişti.