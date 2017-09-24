INTER: 1 - GENOA: 0



Serie A'da Inter, Genoa'yı konuk etti.



Giuseppe Meazza'da oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Inter, Danilo D'Ambrosio'nun 87. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.



Genoa'da 90. dakikada Omeonga ve 90+3'te Taarabt kırmızı kart görerek takımını sahada 9 kişi bıraktı.



Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.



Maçın ardından Inter 16 puanla 3. sırada yer aldı, 2 puanlı Genoa ise 18. sırada bulunuyor.

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