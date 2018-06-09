Geçen hafta gerçekleşen Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC 18’de Apple, iOS 12, tvOS 12, watchOS 5, macOS Majove ve Apple ARKit gibi yeniliklerini tanıttı. Konferansta ön plana çıkan özellikleri inceledik...HT Cumartesi'den Mete Aker'in haberi...

✓ iOS 12’yle 4 yeni Animoji; hayalet, koala, kaplan ve t-rex geldi. Daha kişiselleştirilmiş halleriyle... Mesela Animojiler ve Memojiler’de göz kırpma ve dil çıkarma mimiklerini algılayacak. Ayrıca Group FaceTime ile aynı anda birden fazla kişiyle görüntülü sohbet edebileceksiniz. 32 kişiyle görüşebileceği söyleniyor! Gelişmeler bununla da sınırlı değil...

Artırılmış gerçeklik tarafında da ilginç yenilikler var. ARKit 2, geliştiricilerin yazılımlara paylaşılan deneyimler entegre etmesini, belirli bir konuma bağlı kalıcı AR deneyimleri oluşturmasını, nesne algılama ve görüntü izleme özellikleri sayesinde AR uygulamalarını daha da dinamik hale getirmesini sağlıyor. Ayrıca nesneleri ölçmek için AR’den yararlanan iOS için ‘Measure’ uygulamasını da duyurdu. Yani mezuralar rafa. Liste uzun, birçok yenilik var...

✓ Oyunculara özel bir özellik de taraftarlarının olması, seyirci modunda oyun oynayanlar izlenebilecek. Pixar ile işbirliği yapan Apple, AR deneyimi için optimize edilmiş yeni bir açık dosya formatı olan usdz’i tanıttı. Mesajlar, Safari, Mail, Dosyalar ve News gibi uygulamalarda kullanılabilecek.

✓ Quick Look’la ise gerçek dünyaya 3D nesneler yerleştirip bir nesnenin herhangi bir yerde nasıl duracağı görülebilecek.

✓ macOS Mojave ile masaüstünün görünümünü karartılmış bir renk düzenine dönüştürmeye imkân veriyor. Stacks özelliği, dosyaları düzenli tutarak en karışık masaüstlerinin bile organize edilmesini sağlıyor.

✓ Siri Shortcut ile her uygulamanın Siri ile çalışabileceği yollar sunuluyor. Yeni Siri zekâsı kahve siparişi vermek veya öğleden sonra bir antrenmana başlamak için doğru zamanda bir uyarıda bulunabiliyor.

✓Screen Time, kullanıcıların uygulamalarda geçirdikleri zamanı, kategorilerine göre uygulamaları kullanım sıklıklarını, kaç adet bildirim aldıklarını ve iOS aygıtlarını ne kadar sıklıkla ellerine aldıklarını gösteren, detaylı günlük ve haftalık etkinlik raporları oluşturabiliyor.

✓ Companions, yaptığı fitness etkinliğini paylaşan arkadaşlarınızla yarışma imkânı veriyor. Hiking, ritminizi görmenizi sağlıyor. Walkie-Talkie uygulaması arkadaşlarınızla konuşmanıza olanak veriyor. watchOS 5, bu sonbaharda kullanıma sunulacak.