Hakkında uzun zamandır hiçbir bilginin paylaşılmadığı, iyiden iyiye rafa kalktığı düşünülen iPhone SE 2 hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Yeni iPhone, Avrupa Ekonomi Komisyonu'nun veri tabanında yer aldı!

2016'da tanıtılan ve fiyat avantajıyla büyük beğeni toplayan iPhone SE'nin yeni versiyonunun satışa sunulacağı, ortaya çıkan bu gelişme ile doğrulanmış oldu. Önümüzdeki 2 ay içerisinde duyurulması beklenen iPhone SE 2'ye ek olarak 11 yeni iPhone modeli daha Avrupa Ekonomi Komisyonu'na ait belgelerde yer aldı. Bu modellerin pek çoğunda örneğin iPhone X A1865, A1901 ve A1902 gibi model numaraları yer alıyor. Bu modellerin bazılarının farklı renklerde iPhone X'lar olduğu da tahminler arasında.

Muhtemelen iPhone SE 2 de dahil olmak üzere pek çok yeni iPhone modelini, 4-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Apple Worldwide Developers Conference 2018'de görmek mümkün olacak.