Daha kârlı hale gelmek için operasyonlarını yeniden düzenleyen Qualcomm, yıllık maliyetlerini 1 milyar dolar azaltmak hedefi kapsamında işten çıkarmalar gerçekleştiriyor.

Qualcomm’un merkezinin bulunduğu San Diego merkezli haber kuruluşu ABC 10 News, işten çıkarmaların 1.000 kadar çalışanı etkileyeceğini belirtti.

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Yarı iletken üreticisi, maliyet azaltma stratejisini planlarken işten çıkarmalar yapmaktan kaçındığını ancak sürdürülebilir büyüme için iş gücünü küçültmenin kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

Qualcomm, işten çıkarmalardan etkilenen çalışanlarına tazminat ödediğini duyurdu. Şirketin dünya çapında 33.800 çalışanı bulunuyor.

Ocak ayında 1 milyar dolar tasarruf planını duyuran Qualcomm, bu sayede yatırımcıların Broadcom’un agresif satın alma anlaşmasını reddetmelerini sağlamak istiyordu. Tarihin en büyük teknoloji anlaşması olarak lanse edilen satın alma teklifi, Trump yönetimi tarafından ulusal güvenliğe potansiyel tehdit teşkil ettiği gerekçesiyle engellenmişti.

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