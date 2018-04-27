Apple'ın büyük ilgi gören iPhone SE modelini bir seriye dönüştürme fikri resmiyet kazanmamış olsa da biliniyordu. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Ekonomi Komisyonu'nun veri tabanında yer alan iPhone SE 2'nin fotoğrafları da internete düştü.

iPhone 7'de kullanılan A10 yongasıyla donatılacağı tahmin edilen yeni akıllı telefon, kablosuz şarj desteği ile gelebilir. Henüz iPhone SE 2'nin donanımı hakkında yeterli bilgi bulunmuyor fakat ortaya çıkan görseller, cihazın dış yüzüne dair önemli bilgiler içeriyor. Eğer sızan fotoğraflar iPhone SE 2'ye ait ise, yeni akıllı telefonun arka paneli alışılageldik şekilde metal değil cam gibi gözüküyor.

Apple'ın iPhone SE 2'yi önümüzdeki ay veya Haziran ayındaki WWDC 2018'de (Worldwide Developers Conference 2018) tanıtması bekleniyor.