THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'na (İYH) nasıl taşınacağını anlatan Bilal Ekşi, taşınma öncesinde ve sonrasında karadan ve havadan gerçekleştirilecek operasyonların detaylarını sıraladı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, İstanbul Yeni Havalimanı'nda ‪29 Ekim‬'de yapılacak açılış töreni sonrası ‪30 Ekim‬'e kadar Atatürk Hava Limanı'nda (AHL) operasyonların devam edeceğini dile getiren THY Genel Müdürü Bilal Ekşi şöyle konuştu:

THY dışındaki diğer taşıyıcılar AHL'deki operasyonlarını bitirecek ve yeni havalimanına taşınacaklar. Uçaklarını, malzemelerini götürecekler. Ama biz AHL'de hala o gün operasyona devam edeceğiz. Sonra sıra bize gelecek. Hem AHL'de hem İYH toplam 18 saat için bütün seferlere kapatılıyor. Yani ticari yolculu seferlere her ikisi de kapatılıyor. İşte o aşamada yaklaşık şu an ki çalışmalara göre 120 tane uçağımızı boş olarak AHL'ndan yeni havalimanına nakli olacak THY Genel Müdürü Bilal Ekşi

"120 UÇAĞIMIZ ORADA OLACAK"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "AHL'den son seferlerini yapmış, yolculu olarak yurt dışına gitmiş uçaklarımız dönüş seferlerini orada bekleyecekler. Yeni havalimanı açıldığında 120'ye yakın uçağımız zaten orada olacak. Diğer uçaklarımız da açılış takvimine uygun olarak kalkıp yolculu olarak gelmeye başlayacaklar. Bazıları da yolcusuz olarak gelecekler" diye konuştu.



600 TIR'LA MALZEME TAŞINACAK

Bilal Ekşi taşınma sürecindeki ilk 18 saat içerisinde 400'ü THY'ye yer hizmeti veren TGS'ye, 200'ü de THY'ye ait toplam 600 TIR'ın İstanbul Yeni Havalimanı'na malzeme taşıyacağını söyledi.

Yolcuların taşınma sürecinde mağdur olmaması için seferlerin kademeli olarak azaltılıp yine kademeli olarak arttırılacağını ifade eden Ekşi, AHL'de birinci gün sefer saayısının yüzde 50 düşüreceklerini söyledi.

Yolcuların yeni hava limanına alışması, mağduriyet yaşanmaması için ilk gün seferleri derece derece düzenlediklerini söyleyen Ekşi, ""Birinci gün seferlerimizi tedrici olarak yapıyoruz. Yani ilk 2 saat yüzde 10 sefer yapacağız. Sonra bunu yüzde 30'a çıkartıyoruz. Günün sonunda yüzde 50'ye çıkartıyoruz. 2'nci gün ise yüzde 75'e çıkartıyoruz. 3'ncü günde de tarifemizin yüzde 100'ünü yapacak durumda oluyoruz "şeklinde konuştu