HT Magazin'de yer alan habere göre, okullar sömestr arası verince tatile çıkan ünlü isimler kervanına Jennifer Lopez de katıldı.



Sevgilisi Alex Rodriguez ve çocuklarıyla tatil keyfi yapan 48 yaşındaki ünlü şarkıcı, Rodriguez’in 13 yaşındaki kızı Natasha’yla yatta Cardi B ve DJ Khaled’in şarkısı Dinero’da dans etti. Video’yu Rodriguez Instagram’dan paylaştı.

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