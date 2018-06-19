Karlskrona AIF - Torns maçı heyecanı

İsveç 1.Lig Güney maçında Karlskrona AIF ile Torns, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. Karlskrona AIF 13 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Torns 24 puanda ve 2. sırada. Karlskrona AIF son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Torns son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 426 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Karlskrona AIF kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Torns sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Karlskrona AIF önceki hafta Lindsdals IF Kalmar mücadelesinde 3-0 kazandı.

Torns ise IFK Malmö FK maçında 3-0 kazandı.

Karlskrona AIF, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 8 gol yedi.

Torns ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Torns, 7 gol atarken 5 gol yedi.