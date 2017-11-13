Kasımpaşa'nın 'Neymar'ı Markus Neumayr Habertürk'te konuştu

Kasımpaşa’nın sezon başında İsviçre’nin Luzern takımından transfer ettiği Markus Neumayr, Gazete Habertürk’ten Erhan Kaan Adıgüzel'e çok özel açıklamalarda bulundu.

Takımın ve kendi performansının yanı sıra Türk futbolu ile ilgili de görüş belirten Alman oyuncu, “Aslında lige gayet iyi bir başlangıç yaptık. 2 maçta 4 puan aldık. İlerleyen maçlarda ise almamız gereken bazı puanları kaybettik. Şu anda tabloya bakınca mutlu olmamız mümkün değil. Ancak alabileceğimiz bu 4-5 puanı hanemize yazdırabilseydik şu anda daha iyi bir konumda olabilirdik. Şu anda yapmamız gereken çok çalışıp iyimser olmak ve amaçladığımız yere ulaşmaya çalışmak” dedi.

‘ÇOK YETENEKLİ OYUNCULARIMIZ VAR’

Gelişmeye açık bir takım olduklarını ve ilerleyen günlerde Kasımpaşa’yı çok daha iyi yerlere taşıyacaklarını kaydeden Neumayr, “Takım olarak düşüş yaşadık ve çok küçük farklar bunları ortaya çıkardı. Sezon başından beri oynadığımız maçlarda direkten dönen toplarımız, kaçırdığımız şanslar ve iki maçta son dakikada yediğimiz gollerle 4 puan bıraktık. Öğrenerek devam ediyoruz. Genç ve gelişmeye açık bir takımız... Oldukça yetenekli oyuncularımız var. Takım olarak her konuda ve bireysel olarak kendimizi geliştirmemiz lazım... Hakem düdüğü çalmadan maç bitmiyor ve bu konuda deneyimler kazandık. Bu şekilde daha fazla puan kaybetmezsek durumumuz daha iyi bir noktada olacak” diye konuştu.

‘KARABÜK'Ü YENİP, TEKRAR KAZANMAYA BAŞLAMALIYIZ’

Milli aradan sonra deplasmanda oynayacakları Karabük maçının önemine değinen Neumayr, “Zor bir maç oynayacağız. Deplasman maçlarında fazla puan alamadık. Son dış saha galibiyeti ligin ilk maçındaki Alanya karşılaşmasında oldu. Ayrıca Bursa maçında 2-0 öndeyken maçın 2-2’ye gelmesi herkeste hayal kırıklığı yarattı. O yüzden tekrardan kazanmaya başlamamız lazım. Önemli bir maç olacak. Çünkü deplasmanda yalnızca ilk maçı kazanabildik ve bu çok şey gösteriyor aslında... Karabük’te elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye konuştu.

‘YABANCI SINIRI HANDİKAP OLUR’

son dönemde çok tartışılan yabancı sınırlaması konusuna değinen Kasımpaşa’nın yıldızı, şu ifadeleri kullandı: “Bence oyuncular, ülkelerine göre değil sahip oldukları kaliteye göre değerlendirilmeli. Türkiye’de birçok büyük isim var

ve bu lige ilgi sağlıyor. Bu da Süper Lig için oldukça önemli... Bence bir sınır getirilirse Türkiye için bir handikap olur. Günümüzde bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat etmenin süresi bu kadar düşmüşken insanları sahip oldukları ırka göre değerlendirmek bana mantıklı gelmiyor. Çünkü insanları yaptıkları işlere ve sahip oldukları kaliteye göre değerlendirmek gerekir.”

‘NEYMAR BENZETMESİ HOŞUMA GİTTİ’

Kendisine dünyaca ünlü yıldız ‘Neymar’ benzetmesi yapıldığının hatırlatılması üzerine Neumayr, “Bu yakıştırmaları sosyal medyada ben de gördüm ve oldukça eğlendim. Hoşuma gitti. Tabii insanların hem hakkımda konuşması hem de üzerinizden

komik bir şeyler bulup gülmeleri beni mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

‘SON KARAR HOCAMIZIN’

Takımda birbirinden kaliteli oyuncuların olduğuna değinen Alman oyuncu, “Ofansif bölgede çok iyi oyuncular var. Sonunda hocanın bir kararı ve diğer oyuncular oynuyor. Göztepe maçında 7, Antalya önünde 20 dakika süre aldım. Bursa maçında süre alamadım. Kupa maçında ise 70 dakika sahada kaldım ve fena da performans göstermedim. Ben bir futbolcuyum ve hocanın aldığı kararı kabul etmem gerekiyor. Teknik direktörler elinde olan futbolcularla alakalı bir tercih yapacak. Sonuçta kadromuzda iyi oyuncular var” dedi.