Kasımpaşa - Trabzonspor maçında Kudüs tepkisi

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa - Trabzonspor karşılaşmasında Kudüs tepkisi dikkat çekti. İHA'nın haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'i başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından gelen tepkiler Süper Lig müsabakalarında da sürüyor.

Kasımpaşalı ve Trabzonsporlu futbolcular, sahaya beraber üzerinde 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' yazılı pankart ile çıktı. Karşılaşmaya gelen taraftarlar da İsrail'in bu kararına tezahüratlarla tepkilerini gösterdi.