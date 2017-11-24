Kasko yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler. Kasko sigortası yenilerken bilinmesi gerekenler

Son günlerin gündemdeki konularından biri araç kaskoları. Peki kasko yaptırırken ya da yenilerken nelere dikkat edilmesi gerekiyor. Sigorta brokeri Selcen Gür kasko yaptırılmadan önce bilinmesi gerekenleri anlattı.

Trafik kaskoları en basit tabiriyle karşı tarafa verilen maddi ve bedeni zararları karşılıyor fakat trafik poliçesinde belirlenen limitler var.

Bu limitler araç başına 33 bin TL, kaza başına ise 66 bin TL. Oysa lüks bir arabaya çarpabilir ya da birden fazla araçta hasara yol açacak zincirleme bir kazaya karışılabilir. Limit böyle durumlarda zararı karşılamaya yetmeyebiliyor.

MALİ MESULİYET LİMİTİ UNUTULMAMALI

Selcen Gür böyle durumlar için trafik poliçesinin yanına muhakkak kasko poliçesi yaptırılmasını ve poliçeye limiti en az 100 bin TL olmak üzere ihtiyari mali mesuliyet limiti eklenmesini öneriyor. Böylelikle, trafik poliçesinde karşı taraflara verilecek zararlar için yetersiz olan limitin üstünde kalan tutar kasko poliçesinden karşılanabilir.

Kasko poliçesinde bir diğer önemli husus da manevit azminat limiti. Karşı tarafa ve 3. şahıslara verilen zarar neticesinde, mağdur kişi ya da ailesi dava açtığında çok yüksek meblağlar ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden kaskoda alınabilecek en yüksek manevi tazminat limitinin alınması öneriliyor.

AZ EK PRİMLER SAYESİNDE ÇOK YÜKTEN KURTULMAK MÜMKÜN

İkame araçlar kasko poliçelerinde göz önünde bulundurulması gereken bir diğer husus. Standart bir poliçe, araç kaza sonrası tamirdeyken 7 veya 15 gün boyunca başka bir araç sağlar. Oysa çoğu aracın tamiri 15 günde bitmeyebilir. Ek bir prim ödeyerek kasko poliçesine 'tamir süresi bitene kadar' yazdırıldığı takdirde bu sorun ortadan kalkacaktır.

Üst segment bir araba kullanıyorsanız, aracınız tamirdeyken yine üst segment bir ikame araç alabilmek için poliçenize not ettirebilirsiniz.

Ön cam hasarlarında ise kasko poliçeleri zarar gören ön camları herhangi bir standart camla sadece anlaşmalı servislerinde değiştirmeyi öngörür. Oysa az bir ek prim ödeyerek ön camların orijinal parçasıyla ve istenilen serviste değiştirileceği poliçeye yazdırabilir.

MUAYENEYİ BEDAVAYA GETİREBİLİRSİNİZ

Keza, kasko poliçelerinde ayrıca ‘Sıfır araç klozu’ diye bir madde vardır. Bazı sigorta şirketleri bu kloz ile sıfır araçların ilk sene pert olması durumunda pert olduğu andaki Anahtar Teslim Fiyatı’nı öder.

Son dönemde kasko sigortalarıyla ilgili güzel bir gelişme de, bazı sigorta şirketlerinin araç muayenesini de üstlenmesi. Kasko poliçesi yaptırıldığında sigorta şirketi aracı teslim alıyor ve muayenesini yaptırdıktan sonra bu özel hizmet için ücret talep etmeksizin aracı teslim ediyor.

Poliçe yaptırırken bu hizmeti veren bir sigorta şirketi tercih edildiği takdirde uzun saatler boyunca araç muayenesi işlemleri ile uğraşmak durumunda kalınmaz.

Kasko yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler

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